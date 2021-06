Covid-19: Já foram vacinadas quase 55 mil pessoas

18/06/2021 15:25 - Modificado em 18/06/2021 15:25

Cabo Verde já vacinou cerca de 54.970 pessoas com, pelo menos, a primeira dose das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, sendo que destes, 26.205 são idosos.

De acordo com os dados da Direção Nacional de Saúde, desde 19 de março do ano corrente já foram vacinados 54.970, das quais 52.081 com vacinas AstraZeneca administradas, e sem complicações.

Nas forças de segurança a vacinação continua, 733 militares já estão vacinados e 1.306 agentes da Polícia Nacional.

Estão também vacinados 5.546 doentes crónicos, 2.086 professores e 2.489 pessoas ligadas ao turismo.

Cabo Verde, recorde-se, tem como objetivo vacinar até ao final do ano 70% da população elegível.