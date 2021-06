Cerca de 270 milhões de pessoas correm o risco de passar fome

18/06/2021 13:36 - Modificado em 18/06/2021 13:36

Cerca de 270 milhões de pessoas correm o risco de passar fome devido aos conflitos, aos desastres climáticos e à crise económica causada pela covid-19, que aumentou os níveis de insegurança alimentar, alertou hoje o Programa Alimentar Mundial (PAM).

Além disso, o número de pessoas que já estão perto dos níveis de fome aumentou para 41 milhões, sete milhões a mais do que o esperado no início do ano, disse o porta-voz do PAM, Tomson Phiri, numa conferência de imprensa em Genebra.

“Sem a ajuda alimentar de emergência imediata, poderão morrer de fome, pois o menor impacto irá empurrá-los para o precipício da fome”, disse Phiri.

A ONU expressou particular preocupação com a situação na Etiópia, Madagáscar, Sudão do Sul e Iémen, países onde 584.000 pessoas poderão defrontar-se com graves condições de fome, bem como na Nigéria e em Burkina Faso, onde foram registados nos últimos meses grupos de pessoas nesta situação.

Enquanto isso, os preços dos alimentos continuam a subir globalmente, numa situação que ainda não voltou ao normal e continua a piorar para os países em desenvolvimento, alertou o PAM.

“O preço de não fazer nada face a essas necessidades crescentes de alimentos será inevitavelmente medido em termos de vidas perdidas”, disse Phiri.

Além disso, a ONU alertou sobre o impacto económico a longo prazo da fome, que será traduzido em perda de produtividade e aumento nos custos dos cuidados médicos.

Lusa