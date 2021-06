Santo Antão: Obras de requalificação da orla marítima do Porto Novo inauguradas esta sexta-feira

O passeio marítimo na cidade do Porto Novo, Santo Antão, já concluído no âmbito da primeira fase do projeto de requalificação da orla marítima desta urbe, vai ser entregue aos munícipes esta sexta-feira, anunciou hoje o executivo local.

Conforme comunicado, a obra orçada em 70 mil contos é de “grande importância” para a zona ribeirinha da cidade do Porto Novo, para além de embelezar, os trabalhos realizados tornaram essa zona urbana “mais segura e acessível”, constituindo por isso um chamariz para o turismo e as atividades de lazer e desportivas ao ar livre.

A obra na orla marítima tem uma extensão de 583 metros com 9 metros de largura, que integram um calçadão, caminho viário e passeios, foram realizados trabalhos de pavimentação em calçada e pavê, paisagismo (plantação de arvores), correção de drenagem (construção de PH e valas), garantia de acessibilidades e iluminação pública.

Esta infra-estrutura, que será inaugurada pela Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, foi financiada através do programa de requalificação, reabilitação e acessibilidades (PRRA).

A requalificação da orla marítima da cidade do Porto Novo faz parte de um pacote de investimentos financiados pelo Governo neste município, em quase 700 mil contos.