Andebol: Seleção feminina joga hoje frente ao Quénia a final da Taça Presidente do CAN´2021

17/06/2021 14:43 - Modificado em 17/06/2021 14:43

O combinado nacional de andebol feminino defronta na tarde de hoje a sua congénere do Quénia, na final da Taça Presidente, prova secundária da 24ª edição do Campeonato Africano das Nações, CAN’2021.

O jogo de hoje no Complexo Desportivo de Yaoundé (Camarões), marca o encontro entre duas das três equipas que não conseguiram acesso aos quartos-de-final do CAN.

Cabo Verde e Quénia sofreram durante a fase de grupos duas derrotas, e ambas venceram o Madagáscar na partida que ditou o quadro da final da Taça Presidente.

O objetivo delineado pelo combinado nacional passa pela conquista desta taça, e terminar da melhor forma possível a sua primeira presença numa grande competição a nível internacional.

Já a final da 24ª edição do CAN vai ser disputada na sexta-feira, entre as equipas nacionais de Angola e dos anfitriões dos Camarões.