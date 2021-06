São Vicente registou 34 casos de covid-19 na última semana diminuindo consideravelmente os casos ativos

A situação epidemiológica em São Vicente está a dar sinais de melhorias, visto que na última semana houve o registo de uma morte e 34 novos casos da doença, diminuindo consideravelmente os casos ativos.

Depois de algumas semanas a registar muitos casos diários e mortes associadas à covid-19, assim como de doentes internados no Hospital Baptista de Sousa, a ilha de São Vicente teve esta última semana uma melhoria considerável da situação epidemiológica.

Na última semana houve o registo de 34 casos novos da doença, número que anteriormente se registava em apenas um só dia, representando assim um claro abrandamento dos casos de infeções.

As mortes associadas a covid-19, também diminuíram consideravelmente, visto que desde a passada terça-feira, 10, houve a notificação de um óbito. Importa frisar que os doentes internados no HBS diminuíram o que reflete também no número de mortes.

São Vicente tem neste momento 83 casos ativos, 4.614 recuperados, três transferidos e 52 mortes de um total de 4.759 casos acumulados.