Boa Vista: TIR e apresentação periódica para suspeito de abuso sexual de menor de 10 anos

16/06/2021 15:02 - Modificado em 16/06/2021 15:03

O Tribunal da Comarca da Boa Vista decretou termo de identidade e residência e apresentação periódica, como medida de coação, a um homem suspeito de abusar sexualmente de uma menor, de 10 anos, informou hoje Polícia Judiciária (PJ).

Conforme nota da PJ, o indivíduo foi detido fora de flagrante delito, através do Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista (DICBV), em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

A detenção do indivíduo, do sexo masculino, de 30 anos, natural da ilha de São Vicente, ocorreu na segunda-feira, 14, no bairro da Boa Esperança, por ser suspeito da prática de um crime sexual contra uma criança de 10 anos, ocorrido em dezembro de 2020.

O detido foi presente esta terça-feira, 15, ao Tribunal da Comarca da Boa Vista que aplicou ao mesmo Termo de Identidade e Residência e apresentação periódica, como medidas de coação.