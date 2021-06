Jorge Carlos Fonseca Doutor Honoris Causa pela Universidade Portucalense

16/06/2021 14:11 - Modificado em 16/06/2021 14:11

O presidente da República, Jorge Carlos Fonseca recebe o grau académico de Doutor Honoris Causa, pela Universidade Portucalense, esta quarta-feira 16 de Junho. Esta será a quarta vez que Jorge Carlos Fonseca recebe este grau honorífico, em reconhecimento pela sua carreira enquanto político, professor universitário e escritor.

Jorge Carlos Fonseca, já está em Portugal, na cidade do Porto, onde lhe irá ser atribuído o grau académico de Doutor Honoris Causa, pela Universidade Portucalense.

O elogio, durante a cerimónia, estará a cargo do constitucionalista e professor na Universidade do Minho, Wlademir Brito, natural da ilha de São Vicente e há vários anos radicado em Portugal.

De acordo com a universidade, Jorge Carlos Fonseca é “um insigne Estadista, distinto jurista nas áreas de Direito Penal, Processual Penal e Constitucional, reconhecido professor universitário e relevante Homem da Cultura.

No campo político, “destaca-se toda a sua longa ação em defesa da independência dos povos, desde logo e em primeiro lugar do Povo de Cabo Verde, da democracia e da cooperação internacional, com os objetivos principais de promoção da paz e do bem-estar das populações. Tem desempenhado importantes cargos políticos em Cabo Verde e em organizações internacionais, sendo naturalmente de destacar o cargo de Presidente da República de Cabo Verde, que ocupa desde 2011”.

“É autor de uma vasta produção de cariz científico e profissional, sendo-lhe reconhecida importante atividade como jurisconsulto, advogado e consultor”.

“Tem mantido importante intervenção cívica como cronista, bem como tem exercido vasta atividade docente em universidades e outras instituições, e possui ainda uma reconhecida atividade literária como poeta, ensaísta e escritor”.

“Em todas estas vastas áreas de intervenção publicou monografias e trabalhos em obras coletivas, artigos de cariz científico e profissional em publicações periódicas, assinou crónicas, e outros trabalhos jurídicos e sobre política, democracia e cultura”.

“Igualmente, proferiu em largo número conferências e palestras e participou em colóquios e atividades afins”.

“Pertence a vários organismos de cariz científico e profissional, e integra, também, organizações da sociedade, sendo membro de várias associações”.

“Tem um extenso reconhecimento internacional dos seus vastos méritos”.

E que por várias razões, “o Doutor Jorge Carlos de Almeida Fonseca é inteiramente merecedor desta alta distinção, cuja atribuição constitui igualmente uma honra que dignifica a Universidade Portucalense e reforça os laços de amizade e cooperação entre a República de Cabo Verde e a Universidade.”

A distinção vem juntar-se aos doutoramentos honoris causa recebidos pela Universidade de Lisboa (2017), Universidade Federal de Ouro Preto (2019), Universidade Cheikh Anta Diop, Senegal (2019), para além de outras distinções como a Medalha de Honra pela Universidade de Hradec Králové, na República Checa (2016), Diploma de Honra e Mérito, da Universidade ‘Colinas do Boé’, na Guiné Bissau (2021) e a MedallaIusetIustitia, da Faculdade de Direito da Universidade de Huelva, em Espanha (2020).