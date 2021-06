IGAE vai selar dos 173 alambiques na ilha de Santo Antão

16/06/2021 13:59 - Modificado em 16/06/2021 13:59

Já está em andamento, na ilha de Santo Antão, o processo de selagem dos 173 alambiques na ilha.

Em comunicado, a Inspecção-Geral das Actividades Económicas (IGAE) informa que esta é uma medida prevista no âmbito do decreto-lei que regula, desde 2015, a produção de grogue em Cabo Verde e que o referido processo teve início no dia 14 de Junho.

E que a selagem dos alambiques em todas as unidades de produção de grogue, acção que está a ser levada a cabo em colaboração com a Polícia Nacional e outras entidades fiscalizadoras.

A IGAE exorta os produtores a suspenderem, voluntariamente, a produção da aguardente, podendo, porém, caso necessário, requerer à direcção nacional da Indústria, Comércio e Energia, a prorrogação do prazo de industrialização.

Conforme ainda a IGAE, a selagem dos alambiques permite “disciplinar” a actividade de produção do grogue, com vista a “um produto de qualidade, gerador de rendimentos e seguro para o consumo”.

Existem em Cabo Verde perto de 400 unidades de produção da aguardente, 173 das quais situadas em Santo Antão, ilha com uma área de 1.034 hectares coberta por cana-de-açúcar e cuja produção anda à volta dos dois milhões de litros por ano.