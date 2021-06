Praia: Agente da Polícia Nacional detido em flagrante delito na sequência de um suposto assalto a residência

15/06/2021 20:45 - Modificado em 15/06/2021 20:45

Um agente da Polícia Nacional, foi detido ontem enquanto tentava fugir da perseguição de moradores, após ter supostamente perpetrado um assalto a uma residência no bairro de Safende.

Em comunicado a PN diz que foi acionada por volta das 20:00 de segunda-feira para intervir na sequência de um assalto a uma residência, na localidade de Safende, com recurso a uma arma de fogo.

“De imediato, foram accionadas as equipas policiais do Comando Regional no terreno, que se deslocaram ao local no sentido de interceptar os suspeitos. Chegados ao local, deparou-se com um grupo de cidadãos em perseguição a um individuo”, assegura a mesma fonte.

A PN realça que durante a fuga, o suspeito, que se encontrava encapuzado e na posse de uma arma de fogo, teve que ser alvejado com um tiro numa das pernas e que, mesmo assim, continuou em fuga, para mais adiante ser interceptado pela Polícia.

“Já imobilizado e retirado o capuz, se apercebeu tratar-se de uma agente da Polícia Nacional. Ao mesmo foi dado a voz de detenção e conduzido ao Hospital Agostinho Neto para receber cuidados médicos”, complementou. A PN informou, ainda, que o mesmo será apresentado às autoridades judiciais nas próximas horas.