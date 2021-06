São Vicente: Cem taxistas vão ser capacitados em noções básicas do turismo

15/06/2021 15:05 - Modificado em 15/06/2021 15:05

Cem condutores de táxis de São Vicente vão ser capacitados em noções básicas do turismo, especificidades do turismo de São Vicente, atendimento ao turista, sendo noções básicas de atendimento ao cliente, postura, imagem, qualidade e segurança sanitária e língua inglesa, numa ação de capacitação que inicia quarta-feira, 16 de Junho.

A ação de capacitação prevê uma carga horária de 78 horas e faz parte de um conjunto de formações realizadas em todas as ilhas do país, por iniciativa do Ministério do Turismo e Transportes (SMTT), enquadrado no Plano de Renascimento do Turismo em Cabo Verde.

Em comunicado, a organização explicou que a formação enquadra-se nas “Actividades formativas de resposta à crise Covid-19 e recuperação do turismo em Cabo Verde” no âmbito do Programa de Apoio à Competitividade na África Ocidental e visa capacitar os condutores da ilha para a retoma do turismo.

“Os condutores são fundamentais para o desenvolvimento do sector do turismo e desta forma ao estarem melhor capacitados, certamente que haverá melhores condições de atendimento”.

E que esta iniciativa vai de certa forma de melhorar a sua actividade, sendo que na sua profissão há elementos que têm contacto directo com os turistas.

Esta ação de capacitação é financiada pela União Europeia, implementada pelo Programa das Nações Unidas em Cabo Verde (PNUD) e o Ministério de Turismo e Transportes (MTT), em estreita parceria com a Câmara de Comercio de Barlavento (CCB).

Elvis Carvalho