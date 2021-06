CNDHC apresenta projeto “Direitos Humanos para Crianças”

15/06/2021 14:56 - Modificado em 15/06/2021 14:56

A Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC) realiza esta quarta-feira, 16 de Junho, Dia Internacional da Criança Africana, a apresentação pública do projeto “Direitos Humanos para Crianças”.

O projecto, que conta com o financiamento da PlanBørnefonden, tem como finalidade criar condições materiais para o ensino e aprendizagem dos Direitos Humanos no sistema formal de ensino, para crianças dos 5 aos 10 anos.

Pretende-se, desta forma, contribuir para uma maior cultura de respeito e prática de Direitos Humanos em Cabo Verde, lançando as bases para que as crianças interiorizem esses princípios para que se tornem adultos conscientes e respeitadores dos Direitos Humanos.

Refira-se que o projeto se enquadra no âmbito das atribuições da CNDHC em matéria de educação, nomeadamente a promoção de iniciativas que visam formar e incentivar o respeito pelos Direitos Humanos (artigo 5º dos Estatutos da CNDHC).

O ato irá contar com as intervenções da Presidente da CNDHC, Zaida Morais de Freitas, e da diretora nacional da Educação, Eleonora Sousa, e de momentos culturais com crianças do jardim infantil Minions e da Associação Crianças Desfavorecidas (ACRIDES)

A CNDHC tem por missão a proteção, promoção e reforço dos Direitos Humanos, da Cidadania e do Direito Internacional Humanitário em Cabo Verde, funcionando como órgão consultivo das políticas públicas nesses domínios e como instância de vigilância, alerta precoce, monitoramento e investigação nessas áreas.

O evento irá decorrer no Salão de Banquetes do Palácio do Governo, na Cidade da Praia, às 9 horas.

Elvis Carvalho