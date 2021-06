São Vicente registou o maior volume de investimentos no primeiro trimestre de 2021

O primeiro trimestre de 2021 chegou ao fim com um total de oitenta e três milhões, noventa e sete mil cento e cinquenta e nove euros (83 097 159) de investimentos aprovado pelo Governo de Cabo Verde, que vai possibilitar a criação de 654 postos de trabalho.

Os dados são da Cabo Verde Trade Invest, que revela que este volume representa seis projectos, sendo cinco dedicados ao Turismo e um ligado ao setor dos Transportes Marítimos.

Conforme a mesma fonte, a ilha de São Vicente foi a que registou o maior volume de investimentos aprovados, num montante de setenta milhões, oitocentos e cinquenta mil euros (70 850 000€) com dois projectos, o Four Points by Sheraton & Le Meridien e o Navio Atlantis Antão.

O projecto Four Points by Sheraton & Le Meridien da Sociedade Maseyka Holdings Investments SA, dos sócios Roger Tchoufa e Julius Akene, naturais dos Camarões e residentes nos EUA, vão fazer um investimento de sessenta e um milhões, novecentos mil euros (61.900.000€) para a construção, implementação e exploração de dois hotéis de 5 estrelas, onde prevê-se que o investimento resulte em 500 postos de trabalho diretos.

O primeiro hotel será gerido pela marca “Four Points by Sheraton” e terá 128 quartos. O segundo hotel será gerido pela marca “Le Meridien” com a categoria de cinco estrelas Premium e contará com 172 quartos.

Através de acordos de franchising das marcas, o grupo Marriot Internacional cumpre a representação dos seus primeiros hotéis em Cabo Verde.

Com capital da Turquia num investimento de 8 950 000 euros, o Navio Atlantis Antão, afreta pela ENACOL, numa decisão que vem incrementar a sua eficiência logística, quer na capacidade de resposta para garantir a competitividade no negócio do Bunkering, quer no reforço da distribuição de produtos inter-ilhas.

Dotado dos mais modernos sistemas de segurança para as operações de transporte de combustível, o navio possui casco duplo, que protege os tanques de carga contra choques e acidentes, reduzindo assim os riscos de poluição ambiental, conta com 12 tripulantes e que começou já a operar sob a gestão comercial da Enamar.

Seguem-se o Maio também com dois projectos de 7 247 159 euros (sete milhões, duzentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e nove), a ilha do Sal com 5 000 000 euros (cinco milhões) e Santiago com 1 101 509 euros (um milhão e cento e um mil quinhentos e nove).

Os projetos correspondem a investimento proveniente dos Estados Unidos da América, da Turquia, França, Itália e também de investidores nacionais.

