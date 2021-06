Cerca de 15% da população de São Vicente está vacinada contra a covid-19

15/06/2021 13:45 - Modificado em 15/06/2021 13:45

A ilha de São Vicente já tem neste momento cerca de 15% da sua população imunizada com as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, onde constam os profissionais de saúde, bombeiros, polícias e doentes crónicos.

Em São Vicente, depois de serem vacinadas as pessoas que estão na linha de frente do combate à covid-19, foram vacinados os idosos com mais de 80 anos, pessoas acamadas, pessoas na faixa etária dos 70/80 anos, ainda policiais e bombeiros.

Já a nível nacional são nesta altura mais de 41 mil pessoas que já receberam pelo menos uma primeira dose de imunizante (AstraZeneca e Pfizer), cerca de 11% da população a nível nacional, indicam dados divulgados pela Direção Nacional de Saúde.

Neste lote já estão vacinados, 1.977 professores e pessoal de apoio às escolas (4,9% do total previsto), 1.262 polícias (18%), 609 militares (24,4%) e ainda 556 pessoas ligadas ao turismo (5%).

O concelho da Ribeira Brava já tem 27% da população vacinada, Paul 23%, Tarrafal de S. Nicolau 22,7%, Brava 22% e Maio 18%. Nos restantes municípios, Sal tem 12% das pessoas elegíveis imunizados, Boa Vista 7,4% e Praia 10%.