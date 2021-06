Variante Delta já se encontra em 74 países. “A mais contagiosa até agora”

Especialista norte-americano em saúde pública apelidou a variante Delta de “a mais contagiosa que vimos até agora”.

OGuardian reporta, esta segunda-feira, que a variante Delta do novo coronavírus, primeiramente identificada na Índia, já foi detetada em, pelo menos, 74 países, causando alguma ameaça pela velocidade a que se tem transmitido.

A notícia surge no mesmo dia em que o primeiro-ministro britânico confirmou que a última fase do plano de desconfinamento em Inglaterra, prevista para 21 de junho, vai ser adiada por quatro semanas, até 19 de julho, devido ao risco de “milhares de mortes”.

Boris Johnson disse que a variante Delta do vírus está a “espalhar-se mais rápido do que previsto” pelas autoridades no plano de desconfinamento anunciado em fevereiro e que isso está a refletir-se no número de hospitalizações.

Foram confirmados surtos desta estirpe em países como a China, Estados Unidos, África ou Escandinávia, conforme escreve o diário britânico, indicando os especialistas que a variante parece mais transmissível e parece causar sintomas mais graves da doença.

Sobre o impacto da vacinação, o virologista Pedro Simas afirmou hoje que, até agora, não houve uma variante do coronavírus SARS-CoV-2 que “quebrasse o efeito protetor” das vacinas contra a Covid-19, sublinhando que são todas eficientes a prevenir a doença grave e a morte.

Ainda que as autoridades de Saúde mundiais estejam a recolher e partilhar dados relativos à variante, teme-se que nos países em desenvolvimento exista uma monitorização menos eficaz, podendo o impacto da variante ser já maior do que o reportado.

Na semana passada, Ashish Jha, reitor da escola de saúde pública da Universidade Brown, nos Estados Unidos, apelidou a variante Delta de “a mais contagiosa que vimos até agora”.

