Andebol: Cabo Verde joga esta terça-feira com o Madagáscar o acesso à final da Taça Presidente

14/06/2021 22:16 - Modificado em 14/06/2021 22:16

A seleção cabo-verdiana de andebol sénior feminina, vai defrontar esta terça-feira, 15, a seleção do Madagáscar que perdeu hoje com o Quénia, o acesso à final da Taça Presidente, alusivo as equipas que não conseguiram o acesso aos quartos de final do 24º Campeonato Africano das Nações que decorre nos Camarões.

A seleção do Quénia venceu a sua congénere do Madagáscar por 33-30, fazendo com que a nossa seleção jogue esta terça-feira, com a seleção do Madagáscar em jogo que dará o acesso à final da competição.

Quem vencer este jogo irá defrontar o Quénia que se qualificou para a final da Taça Presidente. O jogo tem início às 18 horas de Cabo Verde.