Ulisses Correia e Silva garante chegada em julho do segundo avião da BestFly

14/06/2021 21:57 - Modificado em 14/06/2021 21:57

O primeiro-ministro anunciou esta tarde a chegada, no próximo mês de julho, de um segundo avião da companhia BestFly, vincando que não vai haver situação de rotura de voos interilhas em Cabo Verde.

Ulisses Correia e Silva fez este anúncio no Parlamento, reagindo a uma intervenção do deputado Walter Évora, PAICV, que observou que a situação dos transportes está a afetar tanto a economia como o turismo nas Ilhas, afirmando que “muitas pessoas” não podem vir a Cabo Verde devido à situação dos transportes domésticos.

Neste sentido, o primeiro-ministro assegurou que o Governo “tudo fará para que a situação de transporte aéreos consolide assim que chegar o segundo aparelho da companhia BestFly”, que tem em vigor um contrato de emergência com vigência de 6 meses, iniciado há precisamente um mês.

“Os cabo-verdianos precisam é de voos, aviões e ter políticas de transportes que sejam assertivas e que permita que haja deslocação interilhas. Jamais o País vai regressar à situação como a vigente em 2016, antes de o MpD chegar ao Governo da República” sustentou.

Ao intervir no Parlamento no quadro do debate do Programa de Governo para a X Legislatura, Ulisses Correia e Silva foi taxativo ao assegurar que não vai haver rotura, em matéria de ligações inter ilhas.