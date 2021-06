“Nha Terra Nha Cretcheu” celebra 15 anos a levar Cabo Verde ao Mundo

14/06/2021 21:47 - Modificado em 14/06/2021 21:47

O programa “Nha Terra Nha Cretcheu” celebra 15 anos de emissões contínuas na RTP África.

“É um marco único na longevidade de um programa de televisão, que constitui uma das mais importantes janelas informativas de Cabo Verde para o Mundo, o que lhe granjeou um prestígio enorme quer junto do grande público em Cabo Verde, quer junto da imensa diáspora cabo-verdiana espalhada pelo mundo”.

O Nha Terra Nha Cretcheu estreou-se em Maio de 2005, dedicando a sua primeira série, 26 episódios, aos principais destinos de Cabo Verde em cada ilha. Assim começou o primeiro périplo de viagens das equipas de reportagem do programa pelo país, procurando mostrar as melhores histórias e os locais mais atrativos.

Ao fim dessa primeira série de grande sucesso o programa continuou, com o mesmo propósito, mas alargando o seu âmbito aos grandes temas que marcam a vida nacional. Desporto, Cultura, Economia, Sociedade, sempre com um olhar criativo, pondo o foco nas pessoas e nas suas histórias, sem, porém, descurar o rigor jornalístico.

Alveno Figueiredo e Silva (2005- 2007) foi o primeiro apresentador do programa, ao qual se seguiu Abraão Vicente, até janeiro de 2011. Desde então e atualmente é Giordano Custódio que assume os comandos da apresentação do Nha Terra NhaCretcheu. Mas por detrás das câmaras está uma enorme equipa de jornalistas, câmaras, editores de imagem, produtores e realizador que todas as semanas levam até ao espectador as melhores histórias de Cabo Verde.