Covid-19: Uma morte e 32 casos em 24 horas

14/06/2021 20:29 - Modificado em 14/06/2021 20:29

Cabo Verde registou uma morte, 32 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e 149 pessoas foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas, segundo dados avançados hoje pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social.

O ministério informou que nas últimas 24 horas morreu uma pessoa na cidade da Praia, vítima de covid-19, e que foram analisadas 491 amostras e encontrados 32 novos casos positivos do novo coronavírus, com o Porto Novo a ser o concelho mais afetado, com 13 infetados.

N ilha de Santiago foi registado um caso novo na cidade da Praia, 2 em Santa Catarina, 1 em São Miguel, 2 em Santa Cruz e 1 em São Lourenço dos Órgãos. Mosteiros registou mais 4 casos novos, Brava com 3, Ribeira Grande de Santo Antão com 1, São Vicente 3 e Maio 1.

Desde domingo que as autoridades de saúde deram alta a mais 149 pessoas, chegando a 30.542 casos recuperados. Neste momento, Cabo verde tem 811 casos ativos da doença, o número de óbitos subiu para 276, sendo nove mortes por outras causas e nove transferidos, aumentando para 31.647 casos acumulados de covid-19 no país.