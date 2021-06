Covid-19: Casos ativos continuam a diminuir em Cabo Verde

13/06/2021 14:07 - Modificado em 13/06/2021 14:08

Cabo Verde registou este sábado, 13, mais um óbito e 59 casos de infecção pelo novo coronavírus, diagnosticados em 930 amostras, pelo que o país passa a contar com 964 casos activos, e um total 31.571 casos positivos acumulados.

O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, referente às amostras processadas, revela que os 59 novos casos foram confirmados nos municípios da Praia (18), São Vicente (8), Santa Catarina (6), Mosteiros (6), Brava (4), Maio (4), Sal (3) e Tarrafal (2), Ribeira Grande (2).

Os concelhos do Paul, do Porto Novo, da Ribeira Brava, de São Domingos, de São Salvador do Mundo e de Santa Cruz contabilizaram um caso cada.

O óbito registado ocorreu na Praia.

Houve ainda o registo de mais 85 altas, passando o país a ter agora 30.316 casos recuperados.

O país, de acordo com o Ministério da Saúde, passa a contabilizar 964 casos ativos, 273 óbitos, nove óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 31.571 casos positivos acumulados.