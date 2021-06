Performance de músicos nacionais e estrangeiros marcam ante-estreia do Mindelo Floating Hub

11/06/2021 15:12 - Modificado em 11/06/2021 15:13

O conhecido produtor musical norte-americano Teddy Ridley e músicos convidados do arquipélago, vão apresentar esta noite no estúdio Mansa Floating Hub, na Baía do Porto Grande, um concerto de ante-estreia.

Através de um comunicado de imprensa remetido ao NN pela assessoria de imprensa, o concerto acontece no quadro da visita do empresário e promotor do projecto Samba Bathily a São Vicente.

O mesmo vem acompanhado do músico e produtor norte-americano Teddy Ridley, que fará parte do projecto Mansa Floating Hub, ele que foi co-produtor do álbum Dangerous, de Michael Jackson, para além de uma comitiva de personalidades ligadas à música internacional.

O concerto da noite de hoje, com início previsto para as 19h30, tem como convidados os artistas Fattu Djakité e Diego, Khaly e banda, Hilário Silva, Elly Paris, Naná e Tocthi.

Já amanhã, prevê-se ainda uma conferência de imprensa, com as presenças do empresário Samba Bathily, do produtor Teddy Ridley e do bailarino Tony Pirata, para além de agentes culturais de Cabo Verde, os quais irão comunicar o ponto de situação dos intercâmbios e acordos previstos para o Mansa Floating Hub.