Rui Semedo assume cargo de presidente interino do PAICV

11/06/2021 14:51 - Modificado em 11/06/2021 14:51

A Comissão Política do PAICV escolheu Rui Semedo para assumir a presidência interina do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), anunciou hoje na Cidade da Praia, o secretário-geral do partido, Julião Varela.

O anúncio foi feito à margem da jornada parlamentar para a primeira sessão plenária da VIII Legislatura, marcada para segunda-feira, 14. Julião Varela informou que a decisão foi tomada em reunião da Comissão Política, que depois de aceitar a demissão da anterior presidente, Janira Hopffer Almada, tinha de escolher um dos três vice-presidentes.

Segundo o mesmo, a reunião foi realizada ontem e Rui Semedo foi escolhido para dirigir os destinos do partido nos próximos 180 dias, como prevê os estatutos.

Julião Varela adiantou ainda que o Conselho Nacional marcou para 19 de dezembro a realização das eleições para o novo presidente do partido e para finais de janeiro de 2022 a realização do Congresso, para eleger os restantes órgãos.

“O presidente interino vai acompanhar a fiscalização da acção governativa, participar do debate do programa do Governo e fazer a retoma normal da actividade política do partido”, acrescentou.

De recordar que Janira Hopffer Almada pediu a demissão da presidência do partido em consequência do resultado das legislativas de 18 de abril que ditaram a vitória ao Movimento para a Democracia (MpD).