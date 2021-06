Seattle é a 1.ª grande cidade dos EUA a atingir a imunidade de grupo

10/06/2021 21:31 - Modificado em 10/06/2021 21:31

Presidente da cidade declarou que 78% dos residentes encontram-se vacinados contra a Covid-19.

© iStock

Seattle é a primeira grande cidade norte-americana a ter mais de 70% da população acima dos 12 anos vacinada contra a Covid-19.

“Seattle é a maior cidade norte-americana mais vacinada”, afirmou, esta quarta-feira, o presidente da cidade Jenny Durkan, num comunicado citado pela imprensa local.

Sublinhando que a conquista desta meta não teria sido possível sem a disponibilidade dos residentes, o governante declarou, assim, que Seattle atingiu “a imunidade de grupo”.

Com 78% da população vacinada, Jenny Durkan anunciou ainda que, agora, a cidade irá fazer todos os esforços para apoiar a reabertura do comércio, restauração e estabelecimentos culturais, promovendo novos programas e iniciativas.

Importa recordar que o primeiro caso de Covid-19 reportado nos Estados Unidos foi identificado no norte de Seattle, a maior cidade do estado de Washington, em janeiro do ano passado.

Por Notícias ao Minuto