Belenenses de internacional cabo-verdiano Clé confirma promoção ao Campeonato de Portugal

10/06/2021 21:02 - Modificado em 10/06/2021 21:02

O Clube de Futebol “Os Belenenses”, equipa onde milita o avançado internacional cabo-verdiano Clé, está de volta aos escalões nacionais, depois de ter confirmado a subida ao Campeonato de Portugal esta quinta-feira, 10, fruto de uma vitória clara, por 4-1, sobre o Ponterrolense, na I Divisão da AF Lisboa, em partida da 16.ª jornada.

O triunfo folgado deixou a equipa da Cruz de Cristo com uma larga margem sobre os perseguidores diretos, carimbando o acesso ao quarto escalão do futebol português, após três épocas nos distritais, após a separação entre clube e SAD (esta atualmente na Liga NOS).

Neste momento o avançado internacional cabo-verdiano é o melhor marcador da liga com nove golos apontados. A equipa vai agora jogar no quarto escalão porque na próxima época já se disputará a Liga 3, nova competição que fica um degrau acima do CdP e um abaixo da II Liga.