Andebol: Cabo Verde procura esta sexta-feira o acesso à próxima fase do CAN

10/06/2021 20:51 - Modificado em 10/06/2021 20:51

Depois da derrota no jogo inaugural frente à sua congénere de Angola, a seleção cabo-verdiana de andebol feminina entra em campo esta sexta-feira, 11, para defrontar o Congo e em caso de vitória manterá fortes aspirações de avançar para a próxima fase do Campeonato Africano das Nações que decorre nos Camarões.

Num grupo C, onde estão apenas três equipas (Angola, Cabo Verde e Congo) devido a desistência da Argélia, o jogo desta sexta-feira será crucial para decidir quem irá avançar para a próxima fase da 24ª edição do Campeonato Africano das Nações.

Cabo Verde entra em campo, depois da derrota (39-14), sofrida frente as detentoras do título de campeã de África, enquanto o Congo estreia-se esta sexta-feira, precisamente frente ao combinado nacional.

Uma vitória de Cabo Verde abre portas para a próxima fase da competição, já que as duas primeiras classificadas seguem em frente, havendo ainda a hipótese de passar caso seja distinguida como a melhor classificada de todos os terceiros de cada grupo.

No entanto, a seleção congolesa terá de jogar com a Angola na última jornada, mas o poderio demonstrado pelas angolanas, que há muito não conhecem o sabor da derrota, trás muitas esperanças à seleção cabo-verdiana em seguir em frente na maior competição de países do continente, caso vença as congolesas.

O jogo que opõe as cabo-verdianas e as congolesas terá início às 14 horas de Cabo Verde.