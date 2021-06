Covid-19: Casos ativos continuam a diminuir em Cabo Verde

10/06/2021 20:03 - Modificado em 10/06/2021 20:03

Os casos ativos de Covid-19, em Cabo Verde, continuam a diminuir indicam os dados, desta quinta-feira 10, do Ministério da Saúde. O boletim epidemiológico de hoje indica 1.001 casos ativos, menos 8 que o dia de ontem. No entanto, houve o registo de mais uma morte que no município do Porto Novo.

Em comunicado, o ministério cabo-verdiano informou que do total de 1.083 amostras analisadas nas últimas 24 horas, 94 deram resultado positivo para a covid-19, sendo cerca de um terço (30) na cidade da Praia.

No concelho de Ribeira Grande de Santiago foi contabilizado mais um caso, mais nove em Santa Catarina, três em São Domingos, dois em Santa Cruz, enquanto a ilha do Fogo tem mais 16 casos, repartidos pelos concelhos de São Filipe (02) e Mosteiros (14).

A ilha de Santo Antão contabilizou mais 9 novos casos, sendo 5 no Porto Novo, onde ocorreu uma morte, dois na Ribeira Grande e o mesmo número no Paul. São Vicente teve mais 10 infetados. Ribeira Brava de São Nicolau contabilizou um caso, Boa Vista com 3, Sal 2, Maio 3 e Brava com 5 novos casos.

Nas últimas 24 horas as autoridades de saúde deram alta a mais 101 pessoas, tento agora 30.143 casos considerados recuperados da doença.

Com os novos dados divulgados, o país aumentou para 31.433 o total de infeções acumuladas desde 19 de Março de 2020, aumentando para 271 óbitos, 9 doentes transferidos e diminuiu para 1.001 o número de casos ativos.