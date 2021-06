Seleção nacional de futebol viaja hoje para a Guiné-Bissau

10/06/2021 16:20 - Modificado em 10/06/2021 16:20

Depois da derrota por 2-0 frente a seleção do Senegal, os Tubarões Azuis viajam, no final da tarde desta quinta-feira, para a capital guineense onde têm agendado mais um jogo, desta feita contra a Guiné-Bissau

A seleção cabo-verdiana viaja hoje para Bissau, onde amanhã irá defrontar a seleção guineense, no quadro dos três jogos amigáveis para preparar as eliminatórias do Mundial do Qatar 2022.

Já com dois jogos realizados, Cabo Verde soma uma vitória frente a Seleção Olímpica do Brasil por 2-1, com golos de Lisandro Semedo e Willy Semedo e uma derrota por 2-0 com o Senegal, atual líder do Ranking Africano.

O terceiro e último jogo, com os “Djurtus”, vai ser disputado no Estádio 24 de Setembro.