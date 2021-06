ICCA: Uma em cada cinco crianças do Centro Juvenil de São Vicente está internada por ser vítima de trabalho infantil

10/06/2021 16:01 - Modificado em 10/06/2021 16:01

A Delegada do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA), em São Vicente, Jairsa do Rosário, assegurou hoje que o trabalho infantil é um dos maiores problemas enfrentados pela instituição, apontando que uma em cada cinco crianças do Centro Juvenil está internada por ser vítima de trabalho infantil.

De acordo com Jairsa do Rosário, que falava durante a palestra direcionada às crianças acolhidas pela instituição na ilha, para assinalar o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil (12 de junho), citada pela Rádio Pública, muitas crianças provenientes de famílias vulneráveis e muito pobres, deixam de ir para a escola e são colocadas pelos familiares a vender bens alimentares nas ruas, bem como revendas de produtos chineses.

Nesta senda, revelou que uma em cada cinco crianças do Centro Juvenil de São Vicente está internada por ser vítima de trabalho infantil. No centro emergencial, em 27 crianças, aponta que deve haver pelo menos quatro crianças, que chegaram à instituição graças a denúncias de exploração de trabalho infantil. Já no Centro Juvenil o número ronda os 7/8.

A mesma adiantou que está a decorrer um estudo para se saber quantas crianças estão nas ruas e o que fazem nessa condição.

Por sua vez, a Inspetora do Trabalho em São Vicente, Telma Veríssimo, muitas crianças são forçadas ao trabalho infantil, como a apanha da areia, trabalhos noturnos e trabalhos na lixeira municipal, agricultura, o que tem prejudicado as crianças.

Nisto, elucidou que as crianças acham normal que tem de executar estes trabalhos para ajudar as suas famílias, mas diz que é preciso conhecerem os trabalhos que devem estar sujeitos na sua idade.