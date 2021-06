Ary Kueka estreia-se com “Sampadio”

9/06/2021 21:54 - Modificado em 9/06/2021 21:54

O cantor e compositor santantonense Ary Kueka lança esta sexta-feira, 11, o seu primeiro álbum intitulado “Sampadio” juntamente com um vídeo clip de nome “Reciclagem”.

O artista diz que “Sampadio”, que dá nome a um dos temas. “É uma mistura da linguagem, estilo e ritmos de todas as ilhas” e, portanto, engloba sampadjudo e badio.

O álbum, que conta com 12 faixas, duas das quais são inéditas, retrata toda a sua experiência e vivência sentida nas ilhas do arquipélago, tendo destacado “Mambia” que é uma homenagem à sua falecida avó.

Sobre a faixa designada “Reciclagem”, Ary Kueka, faz uma relação entre os seres humanos e a reciclagem. “Nós seres humanos reciclamos lixo, mas não estamos a reciclar a nossa consciência e os sentimentos, nomeadamente, o amor ou seja reciclamos o material e o imaterial não”.

No mundo da música desde criança, Ary Kueka já compôs para artistas como Tito Paris e Ceuzany entre outros, mas com a oportunidade conseguida através do Ministério da Cultura, que abraçou o seu projecto, lança esta sexta-feira, o trabalho que é a concretização de um desejo antigo.