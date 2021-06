Mitsubishi deixa Hiace “deitada” no cruzamento norte da Praça Nova

9/06/2021 21:19 - Modificado em 9/06/2021 21:20

Uma viatura de marca Mitsubishi e uma Toyota Hiace envolveram-se em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (09), no cruzamento norte da Praça Nova/Amílcar Cabral e a Av. 5 de Julho, junto ao Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD), no Mindelo.

Conforme informações recolhidas no local, a Hiace transitava no sentido Praça Nova – PIAGET e ao sair do “Stop” junto ao CNAD foi surpreendido por outro veículo que, segundo transeuntes, vinha em excesso de velocidade (informação que não foi possível confirmar junto da Polícia de Trânsito) na via prioritária acabou colidindo no lado contrário ao do condutor causando o capotamento da Hiace.

Apesar do aparatoso acidente, ninguém teve ferimentos graves, foram apenas escoriações e danos materiais nas duas viaturas.

Um morador perto do local do acidente disse que quase não vê acidentes por ali. “A avenida é bem sinalizada. Não entendi ao certo o que aconteceu, apenas ouvi um barulho estrondoso e quando olhei, vi que a Hiace estava deitada e a parte dianteira do veículo cinza (Mitsubishi) destruída.

O acidente aconteceu por volta das 14 horas e no local, durante o levantamento da ocorrência, a PN recusou-se a prestar declarações sobre o acidente, tendo remetido para outra ocasião.

