Cabo Verde. Vacinados contra a covid-19 cerca de 10% da população elegível

9/06/2021 15:59 - Modificado em 9/06/2021 15:59

Já foram vacinadas contra a covid-19 um total de 33 mil pessoas em Cabo Verde, representando cerca de 10 por cento (%) da população elegível para a vacinação contra a covid-19 e 45% da população com mais de 60 anos.

De acordo com a coordenadora do programa de vacinação contra a covid-19, Ivanilda Santos, que falava a imprensa hoje, 2.700 pessoas que tomaram a primeira dose da vacina da Pfizer já receberam a segunda dose.

Segundo a coordenadora, o processo tem decorrido normalmente e neste momento o país dispõe de um estoque de 150 mil doses da vacina da AstraZeneca, devendo receber na próxima sexta-feira mais 50 mil doses da vacina da Sinopharm (Grupo Farmacêutico Estatal chinês), perfazendo cerca de 200 mil doses de vacinas para serem aplicadas até agosto.

O país recebeu mais vacinas de vários parceiros e a faixa etária baixou para até 60 anos e neste momento estão a ser abrangidos todos os cidadãos com mais de 45 anos, doentes crónicos e grupos profissionais, sendo a população elegível todas as pessoas com mais de 18 anos.

De acordo com os cálculos, as vacinas disponíveis são suficientes para imunizar mais 30% das 330 mil pessoas que agregam a população elegível.