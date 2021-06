Andebol: Cabo Verde perde com Angola (39-14) em jogo de estreia no CAN

9/06/2021 15:45 - Modificado em 9/06/2021 15:45

A seleção cabo-verdiana de andebol feminina perdeu hoje frente à sua congénere de Angola por 39-14 em jogo de estreia no 24º Campeonato Africano das Nações (CAN 2021), que decorre nos Camarões.

Em partida a contar para a primeira jornada do Grupo C, e que marcava a estreia de Cabo Verde em grandes palcos do andebol feminino africano, a nossa seleção entrou muito nervosa e, desde cedo a poderosíssima seleção angolana tomou conta do jogo e terminou a primeira parte vencendo por 16-5.

Na segunda parte, as angolanas continuaram a dominar e aproveitaram o cansaço das cabo-verdianas, que há muito não competiam, para gerir o resultado, acabando por vencer a segunda parte por (23-9).

Cabo Verde entra assim a perder na maior competição de países africanos, frente à melhor seleção do continente da atualidade, que é a detentora do título.

A seleção nacional cabo-verdiana volta a entrar em campo na próxima sexta-feira, 11, para defrontar o Congo, naquele que será o jogo decisivo, e em caso de vitória Cabo Verde seguirá para a segunda fase da prova, visto que a Argélia que integrava o grupo desistiu da competição.

Passam à segunda fase as duas primeiras classificadas de cada grupo e ainda o terceiro melhor de todos os grupos.