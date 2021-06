Mulher dá à luz dez bebés e reclama titulo de recorde mundial

9/06/2021 14:52 - Modificado em 9/06/2021 14:52

Antes do parto, Gosiame achava que daria a luz a oito filhos.

© Facebook

Uma mulher da África do Sul deu à luz 10 bebés e reclama agora o recorde do maior parto do mundo.

Gosiame Thamara Sithole, que já é mãe de gémeos, tinha sido informada, inicialmente, que teria seis bebés. Mais tarde, uma ecografia viria a revelar que eram, afinal, oito, e, na segunda-feira, a mulher, de 37 anos, e o marido viriam a descobrir que afinal havia mais dois.

A descoberta aconteceu no hospital da cidade de Pretoria, após uma cesariana realizada às 29 semanas de gestação.

O pai das crianças, Tebogo Tsotetsi, revela que os sete meninos e as três meninas nasceram após sete meses e sete dias na barriga da mãe. E que todos se encontram bem. A família afirma, ainda, que o casal não fez nenhum tratamento de fertilidade, normalmente associado a casos de múltiplos gémeos.

O casal acredita que é detentor de um recorde mundial, estabelecido em maio, em Marrocos, por uma mãe que teve nove filhos. Porém, as autoridades do país ainda não confirmaram o recorde e dizem mesmo ainda não ter registo do mesmo.

Em Notícias ao Minuto