Cabo Verde recebe sexta-feira mais um lote de 50 mil vacinas contra a covid-19

9/06/2021 13:35 - Modificado em 9/06/2021 13:35

Cabo Verde deverá receber na próxima sexta-feira, 11, mais 50 mil doses da vacina contra a covid-19 provenientes da China, para acelerar o processo de vacinação, disse hoje o ministro da Saúde.

Arlindo do Rosário fez esta revelação hoje à imprensa, na cidade da Praia, após a visita a um dos centros de vacinação da capital, onde assegurou que o País dispõe de uma quantidade considerável de vacinas, cerca de 150 mil doses em estoque, devendo receber na próxima sexta-feira mais 50 mil doses da Sinopharm (Grupo Farmacêutico Estatal chinês), perfazendo cerca de 200 mil doses de vacinas para serem aplicadas até agosto.

De acordo com os dados apresentados pelo ministro, até este momento já foram vacinadas mais de 32 mil pessoas a nível nacional, entre profissionais de saúde, idosos e pessoas com doenças crónicas.

Neste momento estão a ser vacinados os cidadãos com mais de 45 anos e pessoas com problemas de saúde com idade até 18 anos. Segundo Arlindo do Rosário, o alargamento da vacinação para faixa etária mais baixa está a depender da adesão das pessoas à vacinação.

Neste sentido, o ministro aproveitou para apelar às pessoas que preencham os critérios atualmente exigidos para a vacinação que façam a sua inscrição e se desloquem aos centros de vacinação de forma organizada.

“Até agosto teremos uma percentagem muito significativa da população cabo-verdiana vacinada. É perfeitamente realizável a meta de vacinar 70% da população cabo-verdiana com mais de 18 anos, até ao final desde ano” enfatizou.