MNE de Cabo Verde assegura que Hungria quer estabelecer ligações aéreas com Cabo Verde

8/06/2021 21:00 - Modificado em 8/06/2021 21:00

Foto: INFORPRESS

O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares, avançou esta terça-feira, que a Hungria quer estreitar as relações de cooperação com o nosso País, a nível das ligações áreas, bem como na área tecnológica.

Rui Figueiredo Soares, fez esta declaração à imprensa depois de um encontro que manteve como o seu homólogo húngaro, Péter Szijjártó, que está em Cabo Verde, onde fez a entrega de um donativo de 100 mil doses da vacina AstraZeneca, doadas pelo Governo do seu País.

De acordo com o ministro cabo-verdiano, nas conversas bilaterais mantidas com o homologo húngaro, ficou espelhado a vontade de se estreitar as relações a nível das ligações aéreas com os dois países para desenvolver o turismo com as empresas húngaras e cabo-verdianas e ainda investimentos em áreas das tecnológicas de conhecimento, por exemplo o registo e emissão de documentos.

De realçar que Cabo Verde recebeu hoje uma doação da Hungria de 100 mil doses da vacina AstraZeneca, que foi oficialmente entregue na Cidade da Praia pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades daquele país europeu, Péter Szijjártó.