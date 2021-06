Covid-19: Mindelo e Mosteiros com dois óbitos nas últimas 24 horas

8/06/2021 20:23 - Modificado em 8/06/2021 20:24

Depois de três dias sem o registo de mortes, mais duas pessoas faleceram nos municípios de São Vicente e Mosteiros vítimas da Covid-19, aumentando para 269 os óbitos ligados diretamente à doença em Cabo Verde.

Além das mortes, o boletim epidemiológico indica que foram apuradas mais 78 infeções no arquipélago, em 829 amostras analisadas. A Brava com 28 casos, S. Vicente (10) e Ribeira Brava de São Nicolau (8) foram os concelhos com maior incidência.

Foram ainda registados novos casos na cidade da Praia (3), Santa Catarina (5), Santa Cruz (2), São Lourenço dos Órgãos (1), São Filipe do Fogo (1), Mosteiros (2), Santa Catarina do Fogo (1), Ribeira Grande de Santo Antão (4), Paul (1), Porto Novo (5), Boa Vista (4), Maio (2) e Tarrafal de São Nicolau (1).

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde indicam que 82 pacientes receberam alta médica passando o País ter um total de 29.908 recuperados da doença.

Cabo Verde passa a contabilizar 1.030 casos ativos, 269 óbitos e um total de 31.225 casos positivos acumulados.