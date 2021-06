Justiça confirma perpétua para Ratko Mladic por genocídio na Bósnia

O Mecanismo para os Tribunais Penais Internacionais (MPTI) confirmou hoje a pena de prisão perpétua para o ex-chefe militar sérvio Ratko Mladic por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos durante o conflito na Bósnia (1992/95).

“O tribunal de apelo mantém a pena de prisão perpétua para Mladic”, lê-se num comunicado do MPTI, que rejeita, assim, o recurso do antigo general, condenado por genocídio pelo papel no massacre de Srebrenica.

Conhecido também pelo “carniceiro dos Balcãs”, o antigo general foi condenado em primeira instância em 2017, nomeadamente pelo massacre em Srebrenica, o pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, considerado como um ato de genocídio pela justiça internacional.

