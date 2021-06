Candidato a PR Fernando Rocha quer lutar para travar a violação dos direitos das mulheres e crianças

8/06/2021 14:39 - Modificado em 8/06/2021 14:40

O engenheiro naval e mestre em direito marítimo e comércio internacional, Fernando Rocha Delgado apresentou ontem, em Ribeira Grande de Santo Antão, a sua candidatura à Presidência da República e assegura que vai lutar para travar a violação dos direitos das mulheres e crianças.

Em declarações a este online, o até agora candidato mais novo na corrida à Presidência da República, diz que uma das suas motivações se prende com a necessidade de dar o seu contributo ao país e sente-se preparado para “lutar para o equilíbrio nacional”.

Para além disso há outros factos que o levam a esta candidatura, que é o direito das mulheres e das crianças pois, segundo o mesmo, tem vindo a ser violado de forma sistemática no país. “Quero lutar para que a justiça cabo-verdiana seja mais equilibrada. Tentar dar o meu melhor para o bem de Cabo Verde” indica.

Fernando Rocha vai enfrentar dois antigos primeiros-ministros, Carlos Veiga e José Maria Neves, e, eventualmente, Hélio Sanches, Daniel Medina, Péricles Tavares e Joaquim Monteiro que manifestaram a intenção de se candidatarem ao cargo de Presidente da República, mas assegura que está “consciente da responsabilidade” que tem pela frente. “As pessoas podem confiar porque estou capacitado”.

No entanto, diz que vai trocar ideias com os outros candidatos, mas não descurando do objetivo que é de vencer as eleições do próximo mês de outubro, para assim poder dar o seu contributo ao país.