São Vicente: PJ detém uma mãe suspeita de maus tratos e homem suspeito de abuso sexual

7/06/2021 22:03 - Modificado em 7/06/2021 22:03

Em comunicado, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Crimes Contra Pessoas, avança que em cumprimento de dois mandados do Ministério Público, deteve, entre os dias 03 e 07, fora de flagrante delito, dois indivíduos, suspeitos da prática de crimes de Maus Tratos e Agressão Sexual de menor.

A mulher, residente em Ribeira Bote, é uma mãe de 29 anos suspeita de maus tratos perpetrados contra a filha menor. Suspeita-se que, após a prática dos crimes, a detida fazia publicar os vídeos que atestam o ocorrido.

E outro do sexo masculino, de 63 anos, residente em Cova, Monte Sossego, é suspeito da prática de crimes de Agressão Sexual cometidos contra uma menor de 10 anos. Os detidos foram presentes, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, tendo-lhes sido aplicado Apresentação Periódica, e, no caso do homem, ainda com obrigatoriedade de Afastamento da Vítima.

A criança vítima de maus tratos, por sua vez, foi entregue aos cuidados do ICCA.