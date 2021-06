Boa Vista: Prisão preventiva para suspeito de homicídio agravado e outros crimes

Ao todo são suspeitos da prática, em coautoria, de vários crimes entre as quais homicídio agravado, na sua forma tentada, organização criminosa; tráfico de estupefacientes; ofensas simples; ameaça, posse e disparo de arma de fogo.

Os quatro indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos, todos naturais da ilha de Santiago, segundo a Polícia Judiciária, que efetuou a detenção numa operação conjunta com a PN, deteve, na sexta-feira, 04, fora de flagrante delito, foram encontrados na sequência de quatro buscas realizadas às suas residências, no bairro da Boa Esperança, foram apreendidas 150,8 gramas de cánabis, uma ama de fogo calibre 6,35 e várias armas brancas.

Os detidos foram presentes, este domingo, 06, ao Tribunal da Comarca da Boa Vista, que aplicou Prisão Preventiva a um deles e Apresentação Periódica aos restantes três, como medidas de coação.