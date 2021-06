Irnénia Delgado: A “Miss Porto Novo” que quer ser modelo e psicóloga

7/06/2021 21:41 - Modificado em 7/06/2021 21:41

Vencedora do Miss Porto Novo 2021, Irnénia Delgado, é a representante do concelho no Concurso Miss Santo Antão, de onde sai a candidata da ilha para o Miss Cabo Verde.

A jovem santantonense sonha em se formar em psicologia, uma das suas paixões e quem sabe futuramente conciliar as duas paixões, moda e psicologia.

Residente na zona de Alto São Tomé, Porto Novo, Santo Antão, Irnénia Delgado em declarações ao Notícias do Norte, conta que a sua participação neste concurso foi uma boa experiência, onde conseguiu apreender muito, uma vez que defende que o evento não pode ser visto apenas como um concurso de beleza.

Segundo a própria organização, é um evento multicultural, empreendedorismo e de empoderamento dedicado a jovens da cidade do Porto Novo e do meio rural, dos 18 aos 25 anos, estudantes do 12º ano, formação profissional e licenciatura, mas também as que já concluíram os seus estudos. “Um dos objetivos é empoderamento das nossas jovens meninas, mulheres e igualdade de gênero, aumentando a autoconfiança, a melhora da sua autoestima, o desenvolvimento pessoal, o crescimento interior”.

O concurso, sublinha “Nénnya” Delgado como é carinhosamente conhecida, tem um vasto programa educacional que abrange vários temas, como liderança e empoderamento feminino, violência baseada no género, exercícios físicos, empreendedorismo feminino, danças e muito mais. E que este ajuda as participantes a acreditarem em si e que são capazes de alcançar os seus objetivos.

Irnénia Delgado conta-nos que apesar de sempre ter desejado participar do concurso, a oportunidade surgiu pela primeira vez em 2019, a convite da organização, mas que por motivos alheios não foi possível. “Mas este ano, consegui participar. E quando fiquei entre as finalistas, isso despertou-me uma felicidade imensa, uma vez que todas as candidatas possuíam qualidades inatas e queriam estar na final.

Detentora também da faixa de Miss Fotogenia, diz que além do troféu, o seu maior desafio foi enfrentar o público. “É um motivo de orgulho conseguir chegar onde queria”, desabafa esta jovem cujo interesse pela moda vem desde de criança.

Hoje com 19 anos, diz que o seu maior sonho é se formar em psicologia e se tornar uma profissional qualificada e assim ajudar o “máximo de pessoas que eu puder através da minha profissão e fazer várias ações sociais”.

A pandemia, diz que teve um impacto bem grande na preparação para o concurso, tendo em conta as várias regras sanitárias, mas felizmente tudo correu bem. “Infelizmente estamos passando por uma fase bem difícil.

Em relação ao futuro aponta como prioridades, a sua formação académica e depois focar-se nesta área que ama muito.

“Quero apostar na minha carreira académica, a beleza não é tudo para uma mulher”, salientou.

A beldade do Porto Novo, que irradia beleza e simpatia, aconselha as jovens de todo o concelho a participarem no concurso de “Miss Porto Novo”, a se dedicarem bastante e a não desistirem nunca.

Sendo uma das ferramentas de grande alcance, as redes sociais, admite que não é muito ativa, embora esteja a trabalhar neste momento em projetos para desenvolver conteúdos e posteriormente trabalhar nas suas publicações para abordar vários temas.

Detentora da coroa de Miss Porto Novo, é a justa representante do concurso no Miss Santo Antão para escolher a futura representante da ilha do concurso Miss Cabo Verde 2021, e que só será realizado com a baixa significativa da pandemia, caso contrário será realizado em 2022.

Segundo a organização do evento “Pretendemos fazer uma abordagem diferenciada, de modo que as candidatas possam aprender a expressar e defender os seus direitos sociais. Defendemos uma mulher com uma própria identidade, dona do seu próprio destino, capaz de alcançar seus sonhos, objetivos e desejos, tanto ao nível pessoal, social, económico e profissional.



Elvis Carvalho