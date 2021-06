Futebol: Cabo Verde procura esta terça-feira a quarta vitória consecutiva

7/06/2021 20:59 - Modificado em 7/06/2021 20:59

Foto: FCF

A seleção nacional de futebol joga contra o Senegal esta terça-feira, 08, no Estádio Lat Dior (Thiés) em mais um jogo de caracter amigável, onde os comandos de “Bubista” procuram a quarta vitória consecutiva.

Desde a chegada de Pedro Brito “Bubista” ao comando técnico da seleção cabo-verdiana, em finais de janeiro de 2020, os números têm sido positivos a todos os níveis. A verdade é que o selecionador nunca reuniu o consenso de todos os cabo-verdianos, mas a resposta dada dentro de campo tem sido motivo de orgulho nacional, basta olhar para a qualificação para o CAN 2022 e a vitória conseguida no sábado passado, ante a seleção olímpica brasileira (2-1).

Em sete jogos ao leme da seleção, o técnico que outrora foi capitão da seleção, já leva quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. As vitórias foram conseguidas frente a Andorra em jogo particular (1-2) na sua estreia, pelo meio dois jogos de qualificação contra Camarões (3-1) e Moçambique (0-1) que deram o apuramento e por fim, frente a seleção olímpica brasileira (2-1).

A única derrota foi frente a Guiné em jogo particular, e os empates nos jogos dois jogos oficiais de qualificação para o CAN, ante ao Ruanda, em que terminaram a zeros.

São nove golos marcados e cinco sofridos.

Desta feita, a seleção procura a sua quarta vitória consecutiva, num jogo frente a um novo adversário, neste caso o líder africano a nível de nações, naquele que se espera ser um novo osso duro de roer, num jogo de exigência máxima.

Já o Senegal parte para o jogo com Cabo Verde depois de, no sábado, ter derrotado a Zâmbia por 3-1, num amistoso realizado também em solo senegalês.

Estes jogos servem de preparação para a qualificação para o Mundial a ser disputados nos meses de Setembro, Outubro e Novembro.

De acordo com o regulamento, os vencedores de cada grupo irão, em Março de 2022, ao play-off para as cinco vagas que o continente africano tem direito no Mundial de Futebol, que se realiza no Qatar em 2022.

A seleção de Cabo Verde está inserida no Grupo C e tem como adversários a Nigéria, República Centro Africana e Libéria.