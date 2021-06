Covid-19: São Vicente com cinco pessoas internadas no HBS em estado crítico

A ilha de São Vicente tem neste momento cinco doentes em estado crítico internados no hospital Baptista de Sousa, de um total de 26 doentes internados a nível nacional devido a Covid-19, avançou hoje o Ministério da Saúde.

A informação foi avançada na tarde de hoje pelo diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, durante a conferência de imprensa semanal sobre o ponto de situação da covid-19 no país, dando conta que há nove doentes internados em estado crítico.

Cabo Verde tem na data de hoje, 7 de junho, 26 pessoas internadas nos hospitais centrais e regionais, sendo que nove precisam de cuidados redobrados, das quais cinco em São Vicente, um na cidade da Praia e três em Santiago Norte.

O mesmo assegurou que São Vicente tem neste momento 11 doentes infetados com a covid-19 internados no Hospital Baptista de Sousa, sendo que cinco estão em estado critico.

No Hospital Agostinho Neto estão internadas 6 pessoas das quais uma em estado crítico, no Hospital Regional de Santiago Norte há também 6 internos dos quais 3 críticos. No Hospital São Francisco de Assis, dos 2 pacientes, um está em estado grave e no Hospital João Morais em Santo Antão, há um internado, mas estável. A taxa de ocupação nos hospitais de acordo com a mesma fonte situa-se nos 31%.