Andebol: Seleção feminina nos Camarões a preparar estreia no CAN’2021

7/06/2021 14:44 - Modificado em 7/06/2021 14:44

Depois de cumprir uma longa maratona de treinos em Cabo Verde, a selecção cabo-verdiana de andebol sénior feminina já se encontra nos Camarões onde vai participar no 24º Campeonato Africano das Nações, CAN’2021.

A viagem da comitiva nacional, que saiu domingo, 06, de Cabo Verde fez escala no Senegal, e depois em Abidjan (Costa do Marfim), antes de viajar para os Camarões.

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Andebol, Tony Teixeira, que integra a comitiva nacional, disse, à RCV, que foi uma viagem cansativa, pelo que agora estão a descansar e depois preparar-se para os próximos embates.

Tony Teixeira avançou ainda que à chegada aos Camarões a comitiva teve que fazer novos testes de covid-19 e que todos deram resultado negativo. A mesma sorte, entretanto, não teve a equipa da Guiné-Conacri que viu duas atletas testarem positivo para o novo coronavírus, pelo que não vão poder jogar.

De acordo com a programação da Confederação Africana de Andebol, Cabo Verde estreia-se na quarta-feira, 9, ante a sua congénere de Angola em jogo do Grupo C, para voltar à quadra na sexta-feira, 11, para defrontar a equipa nacional do Congo.

A selecção cabo-verdiana de andebol feminina partilha com as equipas nacionais de Angola, Congo o Grupo C do 24º Campeonato Africano das Nações, que se realiza de 8 a 18 de Junho em Yaoundé, Camarões.

Lista final das 18 convocadas:

Guarda Redes: Célia (Atlético, São Vicente), Niny (Seven Stars, São Vicente) e Isandra (ABC, Santiago Sul)

Ponta direita: Kiara (ABC, Santiago Sul) e Jorgeana (ABC, Santiago Sul)

Ponta esquerda: Xula (ABC, Santiago Sul)

Pivot’s: Wendy (Seven Stars, Santiago Sul), Josina (Amarante, São Vicente) e Lisiane (Atlético, São Vicente)

Central: Marly (Amarante, São Vicente), Cely (ABC, Santiago Sul), Odete (Madeira SAD, Portugal). Laterais: Suzana (ABC, Santiago Sul), Rosa (Seven Stars, Santiago Sul) Lôla (Amarante, São Vicente), Txumas (ABC, Santiago Sul), Nádia (Assomada, Portugal) e Miriam (Assomada, Portugal).