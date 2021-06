Professores de São Vicente devem começar a ser vacinados brevemente

7/06/2021 13:53 - Modificado em 7/06/2021 13:53

Os mais de 1.000 professores, de diferentes níveis de ensino em São Vicente, devem começar a ser vacinados brevemente, avança a delegada do Ministério da Educação.

Maria Helena Andrade avançou esta informação a este online, vincando que a lista contendo o nome de cerca de 1.050 professores do pré-escolar ao secundário, foi enviada na semana passada para a Direção Nacional de Educação que na sequência tem competências para direcioná-la para o Ministério da Saúde.

Neste momento, diz que só estão à espera do contacto das autoridades sanitárias da ilha, para que o processo de vacinação dos professores se inicie, o que de resto já acontece em outras ilhas, mas por São Vicente ter muitos professores, diz acreditar ser um processo mais extenso.

“Sem dúvida que a vacinação vai ajudar. Ficaremos mais tranquilos. Embora não seja só isso, as pessoas têm que continuar a tomar as suas precauções, mas já é muito bom.” salienta a nossa fonte que diz se tratar de um “balão de oxigénio”.

Sobre os casos de covid-19 nas escolas, Maria Helena Andrade considera que não houve até então o registo de uma única escola fechada por covid-19, isto porque não houve situação de perigo para a saúde pública.

Faltando poucos dias para o término do ano lectivo, diz que a situação da pandemia nas escolas sempre foi controlada e que nunca houve necessidade de se pensar em encerramentos.

Já o Delegado de Saúde, Elísio Silva, sustenta que o ritmo da vacinação em São Vicente está a decorrer de forma dinâmica, e que por dia já se pode imunizar cerca de 400 pessoas, com a chegada das 7 mil doses da vacina da AstraZeneca.

Neste momento, decorre a vacinação das pessoas com mais de 60 anos e doentes crónicos com mais de 18 anos, e amanhã arranca a vacinação do pessoal das Forças Armadas. Ainda esta semana será a vez também dos professores e reclusos serem vacinados contra a covid-19.