Ministra da Justiça: “Polícia Judiciária tem respondido àquilo que são as suas atribuições”

6/06/2021 19:13 - Modificado em 6/06/2021 19:13

A ministra da Justiça considerou hoje que, nos últimos anos, a Polícia Judiciária tem tido ganhos importantes em matéria de investigação criminal e tem respondido àquilo que são as suas atribuições.

A constatação foi feita pela ministra da Justiça, Joana Rosa, depois de efetuar uma visita à polícia científica para se inteirar do funcionamento, dos desafios e dos ganhos da instituição ao longos dos últimos anos e das perspetivas futuras para o seu bom funcionamento.

“Temos tido ganhos em matéria de investigação criminal com mais meios, mais equipamentos e a Polícia Judiciária tem respondido, na medida do possível, àquilo que são as suas atribuições”, apontou a governante que reconheceu ainda que há necessidade de mais meios e de mais formação de capacitação para que possa estar a altura e continuar a responder célere, para que o país possa ter bons resultados a nível da investigação criminal.

Segundo a ministra, a orgânica da PJ dá satisfação naquilo que são as exigências da instituição, em termos do pessoal tem havido formação ao longo dos anos, mas realçou a importância de continuar a apostar na formação, capacitação e reconhecer o trabalho que a instituição tem vindo a fazer.

Por seu turno, o director nacional da Polícia Judiciária, António Sebastião Sousa, sublinhou que os constrangimentos da PJ passam por criar e melhorar as condições a nível dos recursos humanos e das infra-estruturas.

“Os desafios têm a ver com a questão de investigação criminal sobretudo de crimes complexos, como tráfico de drogas, sub-crimes, crime económico-financeiro e, efetivamente, a Polícia Judiciária tem de estar preparado para dar respostas a todos estes tipos de criminalidade com os recursos que tem neste momento”, apontou.

Inforpress