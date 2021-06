Futebol: Cabo Verde viaja na noite de hoje para o Senegal onde defronta o “líder” africano

Depois de vencerem a Seleção Olímpica do Brasil em Belgrado na Sérvia, por 2-1, os Tubarões Azuis têm agendado mais dois jogos, estes no continente africano, contra o Senegal e a Guiné-Bissau.

A seleção cabo-verdiana viaja hoje para Dacar, onde no dia 8 irá defrontar a seleção senegalesa, no quadro dos três jogos amigáveis para preparar as eliminatórias do Mundial do Qatar 2022.

O primeiro desafio foi vencido, ontem, no Estádio do Partizan, na Sérvia. Cabo Verde bateu a Seleção Olímpica do Brasil por 2-1, com golos de Lisandro Semedo e Willy Semedo.

Já no dia 8 irá defrontar o líder do ranking africano, e depois segue viagem para a Guiné-Bissau para no dia 11 realizar o terceiro e último jogo, com os “Djurtus”.