Covid-19: Cabo Verde com 94 novos casos e 215 recuperados

6/06/2021 18:04 - Modificado em 6/06/2021 18:04

Cabo Verde registou mais 94 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 31.097 o total de infeções acumuladas desde 19 de março de 2020 e ainda 215 recuperados da doença, conforme dados avançados hoje pelo Ministério da Saúde.

Em comunicado, o Ministério informou que do total de 639 amostras analisadas nas últimas 24 horas, 94 deram resultado positivo para a covid-19, sendo cerca de um terço (29) na cidade da Praia.

No concelho de Ribeira Grande de Santiago foram contabilizadas mais 2 novas infeções, mais duas em Santa Catarina, quatro em São Salvador do Mundo e uma em São Miguel. A ilha do Fogo tem mais 21 casos, repartidos pelos concelhos de São Filipe (14), Santa Catarina (4) e Mosteiros (3).

A ilha de Santo Antão contabilizou mais 16 novos casos, sendo 13 no Porto Novo e 3 em Ribeira Grande. São Vicente teve mais 6 infetados, os mesmos que Ribeira Brava de São Nicolau. Boa Vista com 4 e Maio 3 também contabilizaram novos casos.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde cabo-verdianas deram alta a mais 215 pessoas, tento agora 29.647 casos considerados recuperados da doença.

Com os novos dados, o país aumentou para 31.097 o total de infeções acumuladas desde 19 de março de 2020, mantém 267 óbitos e 9 doentes transferidos e diminuiu para 1.165 o número de casos ativos.