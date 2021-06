Vacinas doadas pela Hungria devem chegar ao país esta segunda-feira

Cabo Verde deve receber esta segunda-feira, 07, as 100 mil doses da vacina da AstraZeneca, doadas pelo Governo da Hungria para reforçar o combate a pandemia da covid-19 no país.

De acordo com o executivo cabo-verdiano, a juntar-se às 31.200 doses da vacina da AstraZeneca doadas pela França através do mecanismo Covax, na sexta-feira, juntam-se esta segunda-feira, mais 100 mil doses da mesma vacina, oferecidas pela Hungria.

Brevemente deverão chegar ao país mais 50 mil doses de vacinas doadas pela China.

Para Ulisses Correia e Silva, com a concretização destas doações ao longo do mês de junho, às quais acresce a doação em 14 de maio de 24.000 doses da vacina da AstraZeneca por Portugal, Cabo Verde terá “um bom lote” para “reforçar a vacinação”, estando também em curso um “processo de aquisição” no mercado internacional de mais vacinas.

“O Governo vai continuar a envidar os sues esforços para conseguir mais vacinas e estamos no caminho certo para o concretizar a meta que definimos, de até final deste ano conseguirmos imunizar mais de 70% da população cabo-verdiana”, disse ainda o primeiro-ministro.

Essas vacinas, segundo o primeiro-ministro, serão distribuídas para todas as ilhas para dar continuidade ao plano de vacinação e alcançar a meta de imunizar 70% da população até ao final do ano.

Cabo Verde já recebeu cerca de 54 mil doses de vacina através do mecanismo Covax, iniciativa fundada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que visa garantir uma vacinação equitativa contra o novo coronavírus e de Portugal no âmbito do pedido de apoio formulado pelo Governo cabo-verdiano, perante o agravamento da situação pandémica registada no país.

Através do mecanismo Covax, Cabo Verde tem atribuídas mais 80.000 doses de vacinas da AstraZeneca. De acordo com informação anterior do ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, o Governo cabo-verdiano está ainda a negociar a aquisição de mais 200 mil vacinas à China.