SINDPROF satisfeito com início da vacinação dos professores

4/06/2021 20:49 - Modificado em 4/06/2021 20:49

O Sindicato Democrático de Professores (Sindprof) diz-se satisfeito com o início da vacinação dos professores contra a covid-19, prometendo continuar com a sua política social sobre as medidas de prevenção nas comunidades educativas.

O Sindprof, através de uma nota de imprensa, revela que desde a primeira hora defendeu que a classe docente deveria ter prioridade neste processo.

Nisto relembra, que para além de haver professores que fazem parte do grupo de risco, por acarretarem outras patologias, os docentes trabalham também com crianças, adolescentes e jovens, que fazem parte de uma comunidade educativa que não pode ser infetada ou afetada pelo vírus.

Recorda-se que o Sindprof no passado mês de maio, tinha pedido a intervenção do Presidente da República junto do Ministério da Educação, para encerrar as escolas a nível nacional, devido ao agravamento dos casos da covid-19.