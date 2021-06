Jorge Carlos Fonseca pede intensificação de esforços na investigação dos casos de desaparecimento de crianças em Cabo Verde

4/06/2021 15:36 - Modificado em 4/06/2021 15:36

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, diz estar atento, mas preocupado com os casos de desaparecimentos misteriosos de crianças no país, e pede a intensificação e esforços das autoridades nas investigações.

A afirmação do chefe de Estado foi feita hoje à imprensa, na cidade da Praia, durante uma visita ao Centro de Emergência Infantil, situado em Achada Limpo, referindo que recentemente, num encontro que manteve com o Procurador-Geral da República, Luís Landim, pediu que prosseguissem e intensificassem os esforços postos nestas investigações.

“É certo que é uma matéria sensível e grave que não acontece somente em Cabo Verde. É uma matéria sensível, porque a sua investigação exige alguma contenção sobre comunicação pública” sustentou o Chefe de Estado.

A falta de respostas às crianças desaparecidas em Cabo Verde foi elencada pelo Presidente da República entre os “muitos problemas e desafios” que, na sua opinião, persistem no país e “merecem a atenção especial das autoridades, dos diversos agentes sociocomunitários e das famílias”.

Entre os casos mais recentes contam-se os de Edvânia Gonçalves que a 14 de novembro de 2017, na altura com 10 anos, foi vista pela última vez na rua da casa onde morava com os pais em Eugénio Lima, quando saiu para fazer um recado, a pedido da mãe, junto de uma vizinha a pouco mais de 100 metros da sua residência, e não mais voltou a ser vista.

Em 3 de fevereiro de 2018, Clarisse Mendes e Sandro Mendes, com 10 e 12 anos, respetivamente, desapareceram na cidade da Praia quando iam comprar açúcar.

Já no dia 28 de agosto do mesmo ano, Edine Jandira Robalo Lopes Soares, de 19 anos, deixou a casa de seus familiares em Achada Grande Frente, alegando que iria levar o bebé para o controlo no Programa Materno-Infantil (PMI), no bairro da Fazenda, Cidade da Praia. Desde então nunca mais foram vistos para o desespero de seus entes queridos.